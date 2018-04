María Sorte; “El teatro ha tomado fuerza en el interior de la república”

La primera actriz, María Sorté, se encuentra de gira por toda la república mexicana, ella forma parte de la comedia Dios mío hazme viuda, el cual se presentará el miércoles 18 en el teatro de Cancún, en una entrevista exclusiva con la actriz habló sobre el teatro en México y dijo que el teatro ha crecido en el interior de la república.

La actriz María Sorté, reconoció que en efecto el consumo de teatro ha incrementado en los últimos años, pero esto no en el centro del país donde uno pensaría, según la actriz el crecimiento está en provincia,

“El teatro ha tomado fuerza sobre todo en el interior de la república, que eta ávida de espectáculos, en el teatro podemos ver que en una semana se presenta una gran producción y la siguiente semana es otra la obra que se presenta y es maravilloso y Cancún no se queda atrás”, dijo María Sorté.

María Sorté en exclusiva

Al cuestionarla sobre su participación en Dios mío hazme viuda nos comentó entre otras cosas que la obra le ha ido tan bien en diversas plazas que regresarán.

“Muy bien, hay sitios en donde hemos agotado, por ejemplo en Ciudad Juárez en donde nos presentamos con dos fechas juntas, que por cierto vamos a repetir, la obra funciona porque su cometido es que la gente se divierta, y la gente se divierte mucho, no es para niños porque hay malas palabras, somos cinco generaciones, desde la más chavita que representa como vive la gran mayoría de los chavos y demás generaciones”, comentó María Sorté.

La actriz María Sorté, refirió que su personaje representa a la gran mayoría de las madres mexicanas que luchan para sacar adelante a sus hijos, “si me identificó en ciertas cosas con mi personaje, afortunadamente no me tocó criar sola a mis hijos pero después de que mi pareja murió debí estar sola con mis hijos” dijo María Sorté.

María Sorté en exclusiva