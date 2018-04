María Rodríguez, empoderada con causa

La Mexicana Universal de Campeche, es una cancunense que llegó muy lejos, vivió junto a otras 31 chicas en la competencia de belleza más importante del país y causó un gran impacto, María llegó a CDMX con una encomienda: acabar con los estereotipos de belleza de la mujer.

Después de participar en el certamen, María recalcó que se siente más segura de sí misma y está a punto de iniciar una campaña para combatir los estereotipos para que las mujeres se sientan bien consigo mismas.

María mencionó que si sintió discriminación por su color de la piel y sus facciones no tan finas, “Desde que me seleccionan sufrí mucha discriminación de los seguidores de los certámenes de belleza, no de la gente en general, si no que eran los seguidores de este tipo de certámenes, por ser llenita, por mis rasgos no tan finos, pero después lo que me hacen sentir lo tomo como algo positivo, y decido que lo mejor era acabar con los estereotipos, y crear una campaña para que los seguidores de certámenes se fijen en lo que es una mujer real, y esto lo llevé en todos lados”.

“No es lo mismo decir soy segura de mi misma a realmente sentirte segura de ti misma” fueron las palabras que definió la Mexicana Universal para definir su crecimiento durante su presencia en el certamen nacional”.

“Ahora estoy segura, pero yo no me sentía así, los comentarios de los seguidores de los certámenes los leía y me afectaban porque eran fuertes e hirientes pero eso fue lo que me motivó, para la última gala dar lo mejor de mí”, dijo María Rodríguez.

Actualmente María Rodríguez trabaja en la realización de una campaña para ayudar la imagen de la mujer, sobre todo en la confianza y en la seguridad, y también promoverá los valores por medio de su columna de opinión que próximamente veremos en esta casa de la editorial

“La belleza tarde o temprano se acaba, lo que se debe trabajar en las personas son los valores, puedes ser no tan agraciada pero te puedes hacer cambios en tu cuerpo, pero lo que puede ayudar desde adentro son los valores, si cambiamos los estereotipos por valores, podremos lograr muchas cosas las mujeres”, aseguró María Rodríguez.

“Logré proyectarle a la gente lo que yo quería”, dijo María al preguntarle si logró su cometido, pues su polémica salida fue criticada debido a que las palabras del Juez David Salomón, fueron que su eliminación era debido a que María Rodríguez era la persona que más avanzó en su imagen y en su físico.

“Quiero poner en marcha el proyectos ‘Eliminemos los Estereotipos’, es el mensaje que quiero llevarles, quiero fomentar los valores, trabajar en el amor propio, hemos dejado de amar, y debemos empezar por nosotros mismos, por lo que llevamos por dentro como seres humanos.