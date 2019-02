María Moctezuma, una emisaria de música mágica

María Moctzuma se siente muy afortunada por el cariño y apoyo que otros músicos le han ofrecido, reconociendo que eso es algo muy padre, de las cosas que te dejan una huella en el corazón, el hecho de que muchos músicos hayan contribuido interpretativamente con su música en Yucatán y otros estados.

María Moctezuma se presentará en concierto en el Centro Cultural Dante el próximo viernes 8 de febrero en el espacio conocido como “Night & Soul”.

María Moctzuma llevará su propuesta musical al Viejo Continente.

¿Cómo te encuentras en esta etapa de tu vida?

Muy motivada, me motiva mucho estar ensamblando el equipo que me acompaña, además de los músicos maravillosos que están conmigo trabajando, pues hay gente en las diferentes áreas de la producción, en el diseño, en las comunicaciones, en asesorías en ciertas partes del proyecto de redacción y me parece muy padre poder consolidar todo esto.

¿Qué beneficios has recibido como artista?

Muchos, por ejemplo la música me ha dado la oportunidad de abrir las puertas de otros países como Japón o Estados Unidos y próximamente me voy a Europa.

La cantautora reconoció su gran amor por la música.

¿Qué significa ser una embajadora musical?

Para mí es un honor llevar lo tradicional a otras partes del mundo porque creo que vale muchísimo la pena proyectar nuestra raíz porque es lo que nosotros somos y es el orgullo que nos hace ser las personas que somos en el presente y me parece fantástico ir a expandir la raíz a través de mi trabajo.

¿Qué países abarcará tu gira por Europa?

Me voy en abril a Alemania, voy a estar en Barcelona, en Zurich y Croacia y bueno espero en muchos otros lugares porque ya vez que los países allá tienen poca distancia.

¿Qué sorpresas presentarás en Dante esta semana?

Tocaré temas de mis tres discos y una sorpresa emotiva a través del orden de los temas, me encanta personalizar cada foro, vamos incluso a brujear.

Ricardo D. Pat