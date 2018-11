María Levy rompe el silencio acerca de la muerte de su mamá

Mariana Levy Fernández fue una actriz y cantante mexicana. Sus padres fueron Talina Fernández y Jorge Levy y sus hermanos, Coco Levy y Patricio Levy. Su madrina fue Angélica María. Desafortunadamente, Mariana Levy perdió la vida el 29 de abril del 2005, a causa de un infarto debido al impacto emocional que sufrió al verse atacada por un hombre que pretendía asaltarla. Este evento fue devastador para su familia y amigos.

Ha pasado más de una década del lamentable fallecimiento de la actriz mexicana Mariana Levy.Su hija María, de 22 años, habló por primera vez del momento que cambió su vida para siempre al quedar bajo la custodia de su abuela, Talina Fernández, y ser separada de sus hermanos Paula y José Emilio.

La joven expresó lo doloroso que fue la experiencia al verse vulnerable. De igual manera, confesó que el enojo que sintió, la orilló a cambiar los planes que tenía para su vida como adulta.

“Me enojé mucho y lo bloqueé. Aunque cuando yo era bebé lo único que quería era ser 'actora', cuando pasó todo esto me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida”, afirmó la bella joven en una entrevista con ´Hechos AM’.

Tras el fallecimiento de su madre, María se replanteó si quería dedicarse a la actuación, pues, con tan solo nueve años de edad, fue perseguida por la prensa que, además de abordarla por la pérdida de su mamá, la acosaba por el tema de su custodia y la separación de sus hermanos.

Hoy, siendo una hermosa mujer, ha aprendido manejar ciertas situaciones y asegura que se encuentra en una etapa de su vida en la que su principal interés, es retomar sus sueños, lo que incluye su carrera histriónica.

“Ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas actuar”, dijo.