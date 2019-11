María León y Bibi Gaytán lucen sus ENCANTOS en diminutos vestido (FOTO)

María León y Biby Gayán lucen sus ENCANTOS en diminutos vestido (FOTO)

La cantante María León está actualmente pasando por uno de los mejores momentos de su carrera artística, teniendo la oportunidad de protagonizar la obra Chicago el musical, misma donde interpreta el personaje de Roxie Hart, papel que ha hecho Bianca Marroquín durante muchos años.

Sin duda, Roxie Hart es el papel perfecto para María León, pues es una mujer muy sensual que lucha por sus sueños, en donde también demuestra su parte más cachonda y por lo que María León no ha tenido ningún problema de interpretar este personaje.

Fue el pasado 16 de octubre que se estrenó al público en general la obra Chicago el musical, que se pudo ver en el teatro Telcel de la Ciudad de México y que tendrá una larga temporada para disfrutar de la encantadora cantante.

Siendo parte de este musical, recientemente María León ha cautivado a cientos de sus seguidores con una sensual imagen en donde aparece posando junto a la destacada actriz tabasqueña Biby Gaytán, quien es también parte del musical “Chicago”, interpretando el personaje de ‘Velma Kelly’.

En la imagen aparecen agradeciendo ambas al público en una de sus presentaciones en donde se les ve lucir un atuendo que se ha robado los suspiros de todos los presentes y por supuesto de los internautas que han revisado las historias de Instagram de la famosa cantante mexicana.

Con unos diminutos vestidos y blazer negros, las dos celebridades mexicanas ha irradiado toda su hermosura mostrando sus encantos, o mejor dicho, sus exquisitas piernas, con las que están haciendo arder el Instagram.

Cabe mencionar que tras conseguir el protagónico, Biby Gaytán ha tenido que enfrentarse al éxito de la obra y a los rumores de una supuesta separación con Eduardo Capetillo, con quien lleva más de 25 años casada, pero en diversas ocasiones ha aclaro el rumor: : “Las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida las he asumido con toda la responsabilidad. Yo he decidido dedicarle tiempo a mis hijos, pero no porque me esté obligando (Eduardo)”.