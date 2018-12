María León y su impactante foto…¡DESNUDA!

María León, quien se ha convertido en una de las cantantes más sensuales del espectáculo, nunca pierde la oportunidad de mostrar sus encantos físicos en las redes sociales.

Y en esta ocasión no fue la excepción, pues la intérprete de "Se Te Salió Mi Nombre" mostró de más a sus seguidores, pues sin dejar casi nada a la imaginación, la cantante solo cubrió su cuerpo con una guitarra.

Gracias a la imagen en donde se ve a la artista en plena orilla de un jacuzzi, posando desnuda y presumiendo su escultural cuerpo, hizo que su cuenta de Instagram llegara cerca a más de 900 mil seguidores.

"Todo lo que imaginas y no escribes... Sientes y no cantas... se pierde. No sabes las maravillas que puedes generar en esa otra persona... sí te atreves”.