María León tenía sobrepeso cuando era una niña (FOTOS)

María León es hoy, sin duda, una mujer con uno de los cuerpos más envidiables, pero, aunque usted no lo crea, fue una niña con sobrepeso, aunque su fuerza de voluntad, constancia y dedicación, la hicieron superarlo.

La cantante ha revelado que vivió una infancia difícil por un problema de rodillas que hizo que por poco, tuviera que ser operada para caminar bien, sin embargo, la danza ayudó para que la cirugía no fuera necesaria.

Ahora, en el programa Un minuto para ganar, que conduce Héctor Sandarti, la exvocalista de Playa Limbo dio más detalles de aquella época en la que la falta de actividad física por ese problema de rodillas, provocó que tuviera kilitos de más.

Estas confesiones salieron a la luz luego de que Sandarti presentara unas imágenes de la intèrprete de Perro amor, en su niñez.

“En esa época tenía problemas de sobrepeso, rodillas en equis; tenía las rodillas juntas y los pies separados, caminaba y me caía.

"Me iban a operar porque no caminaba bien”, explicó María.

“Tengo unos papás maravillosos que me ayudaron a entender que no tenía un problema. Eso me acercó a la danza y al arte, porque fue recetada por el doctor”, señaló agradeciendo lo hecho por sus padres.

“Al final la danza me salvó de la operación", confesó

"Al final, mis papás, que son mis más grandes estrellas me hicieron entender que mis sueños me iban a costar un poco más de trabajo, pero que los iba a lograr”, externó a punto del llanto.

Actualmente, además de ser una de las cantantes más exitosas de México, María León posee una excelente figura gracias a su constancia, es una excelente bailarina y una experta en Pole Dance. ¿Sabías esto sobre la artísta?