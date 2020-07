María León subió la temperatura al lucir un ajustado top sin filtros ¡Preciosa!

María León, una cantante mexicana, actriz y bailarina profesional, decidió motivar el lunes a sus 1.7 millones de seguidores en Instagram, posando de lo más sensual frente a la cámara. Al lucir uno de sus tops deportivos y usar cero filtros de redes sociales, se llevó toda la atención de sus admiradores. ¡Toda una diosa!

María León acapara Instagram con nueva selfie

La Sargento León acostumbra publicar sensuales instantáneas todos los “miércoles de candela”, pero al parecer no dudó en cambiar su rutina de resguardo por Covid-19, dando a conocer un poco de su belleza natural. El hashtag #sinacá es un sello de la famosa y está acompañado de varios momentos de su día a día.

En la publicación vemos a María León llevar un peinado recogido para atrás, un maquillaje natural, un sencillo collar dorado, su top negro deportivo y un fondo que presume su gimnasio en casa. Sus más fieles fans no tardaron en hacer presencia en la sección de comentarios, donde le dejaron varios elogios un poco subidos de tono.

Mira la sensual fotografía de María León

“‘Oyeee,que no era el miércoles de fuego?’, ‘Preciosa!’, ‘Guapa’, ‘Hermosos ojos’, ‘Espero que te pases un increíble día…’”

No hay duda que los hermosos ojos de la cantante mexicana se llevaron mucha atención en Instagram, pues en menos de 2 horas ya recibió más de 23 mil 520 me gusta. Recordando que su participación en “Bailando por un sueño” de Televisa se encuentra en retransmisión, la famosa no ha dejado de motivar a sus fans a activarse y disfrutar los momentos de la vida diaria.

La cuarentena ha sido sumamente productiva para María León, pues en estos meses de resguardo ha logrado llegar al millón de seguidores en Tik Tok y para celebrarlo compartió un tremendo video donde sus habilidades de baile no se limitan a un estilo. Sus fans no pueden esperar para tenerla de regreso en los escenarios, ya que su Inquebrantable Tour fue suspendido en marzo de 2020 para una nueva fecha.