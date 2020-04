María León se cae del TUBO y asusta a sus fans con heridas en la cabeza

María León impactó a sus más de 1.6 millones de seguidores de Instagram durante la cuarentena por Coronavirus con un triste recuerdo del 2016, pues la fotografía demostró la “posible” ocasión cuando la cantante sufrió de una caída durante una de sus prácticas de pole dance y este accidente con el tubo le causó una lesión en la cabeza.

De inmediato los fanáticos de la cantante mexicana se hicieron presentes en los comentarios, pues algunos de ellos no entendieron que se trató de una fotografía antigua, conociendo que la Sargento León se mantiene activa con esta intensa disciplina de baile desde su propia casa.

“Cuando me preguntan si me he caído del tubo…”