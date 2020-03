María León revela la verdad sobre tener Coronavirus

María León no tardó en desmentir los rumores de ella acerca de haberse contagiado de Coronavirus, pues la cantante utilizó su cuenta de Instagram para comunicarle un mensaje a sus fans y así no se preocupen por estas noticias falsas que parece haber circulado en los últimos días del mes de marzo 2020.

La cantante mexicana igual ha estado muy activa en su cuenta de Instagram donde tiene más de 1.6 millones de seguidores, esto para compartir parte de sus retos virales de redes sociales para hacer ejercicio, al igual que varias instantáneas presumiendo sus bien proporcionados atributos practicando pole dance desde la seguridad de su casa.

El mensaje de María León

“Por ahí salió una nota donde decía que yo podría tener Coronavirus... Antes que nada agradezco de corazón su preocupación por mi salud, pero quiero aclarar que NO tengo COVID-19, hace dos semanas aún estaba en funciones y ensayos y el posponer mi Metropólitan no fue porque haya pensado que estaba enferma, fue porque que es mi responsabilidad como artista no exponer a nadie a lugares de riesgo”, escribió la cantante de Amor Ilegal en Instagram.

La famosa también comentó a sus fans que se encuentra en cuarentena voluntaria desde hace semanas debida a que es una responsabilidad, misma que han aplicado varias personas mexicanas desde antes de declararse la fase dos por la Secretaría de Salud y de este modo prevenir los contagios por COVID-19; María León añadió que es un forma de no arriesgar a las personas si llegases a tener la enfermedad sin saberlo.

“Cuídense mucho, desde casa y muy sanita les mando mucho amor y brindo con un par de mezcales porque todo esto pase pronto y nunca nos falte... ¡salud! L@s Amo”

Aunque faltan varios meses para la nueva fecha del Inquebrantable Tour de la Sargento León, sus millones de fanáticos no han dejado de elogiar su actitud positiva para ayudar a sobrellevar esta contingencia de salud, ya que en muchos casos lo vivido ha causado que la economía en varios sectores como el entretenimiento, se encuentren paralizados o en riesgo.