María León revela a quién le dedicó "Se te salió mi nombre"

La bella y sensual cantante María León, sorprendió a todos cuando anunció su salida de la famosa banda Playa Limbo, noticia que puso muy tristes a sus fans, pero no significó que la intérprete se retiraría de la música, pues se encuentra trabajando en su carrera como solista y disfrutando del éxito de su ultimo tema “Se te salió mi nombre”

Ahora la bella vocalista confiesa a quien le dedicó esta canción.

La famosa canción, la cual trata sobre una chica que narra como su ex pareja es infeliz con su nueva compañera pues no puede superarla, y a simple vista podría catalogarse como una canción de orgullo o despecho, pero esta basada en una de las experiencias amorosas de María León.

Resulta que la cantante acaba de revelar que “Se te salió mi nombre” está dedicada a su ex novio, el cantante de opera: Gabriel Navarro, con quien mantuvo una relación de cinco años.

Te puede interesar: ¡Escándalo! Actor de Televisa revela intimidades de Angélica Rivera

Durante una rueda de prensa para promocionar su hit, la cantante expresó lo siguiente acerca de la canción:

"Compuse mi canción después de 5 años de ser novia de Gabriel Navarro; pues aun no sé la razón por la que terminó conmigo”

Así mismo explicó que la fallida relación le afectó demasiado pues en sus palabras “fue la relación mas pacifica que ha tenido” e incluso vivían juntos. Por lo que cuando el compromiso llegó a su fin, el cantante tomó sus cosas de la casa y la abandonó sin explicación, lo que devastó el ego de la cantante pues es la primera vez que un hombre la terminaba.

“Primero me enojé con él, después me culpé a mí, luego entendí́ que ya no estaría conmigo; y vino el deschavete pues necesitaba sentirme viva”