María León presume su cambio de look en cuarentena ¡Qué GUAPA!

María León demostró que no todos los día en cuarentena por Coronavirus (COVID-19), están ligados al glamour, pero no por ello una persona debe dejar de quererse a sí misma, así que para levantar el ánimo de sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, la cantante mexicana presumió un cambio de look con sensual maquillaje.

La Sargento León decidió enmarcar sus belleza natural con la ayuda de un encantador maquillaje de noche, pues llevó un grueso delineado negro en sus ojos avellana, un intenso labial rojo en los labios, al igual que un peinado con ondas en las puntas; siendo una verdadera sorpresa para sus fans de redes sociales.

En la foto, María León también lució una sencilla blusa negra de encaje, collar con dije dorado y unos aretes de perlas sencillos, además escribió un emotivo mensaje a sus fans para ayudarlos a sobrellevar el aislamiento social a causa de la pandemia por Coronavirus, siendo gran cantidad de comentarios los que le respondieron a la famosa.

El nuevo look de María León

“De cualquier forma y modalidad, siempre me tienes enamorado de ti”

“Siempre estas guapa”

“Diosaaaa”

La intérprete de Perro Amor, lleva más de 30 días realizando su cuarentena en casa, se ha mantenido activa en su cuenta de Instagram para compartir cada una de sus ocurrencias, desde las coquetas selfies del recuerdo, intensas prácticas de pole dance en su estudio personal y cantar lo mejor de su repertorio musical en transmisiones en vivo junto con la estación de radio Los 40.

María León ha demostrado que se mantendrá en forma para su próximo concierto en la ciudad de México titulado “Inquebrantable Tour”, pues debido a la pandemia por Coronavirus tuvo que aplazar la fecha de realización hasta el mes de octubre de 2020, pero si esta contingencia de salud siguiese vigente, lo más probable es que también deba suspenderlo.