María León pide a famosa marca de galletas que quite este delicioso ingrediente

María León está en la mira de todos no solo por sus sensuales publicaciones, también por su nueva participación en el reality show “Mira Quién Baila” como te dijimos en La Verdad Noticias. Sin embargo, ha captado la atención de muchos al revelar uno de sus peculiares gustos.

Pues compartió en sus redes que no le gusta el lleno de las galletas de sándwich de chocolate más famosas del mundo, las galletas Oreo.

Esto sorprendió a una de sus amigas, pero eso no es todo, la talentosa cantante le hace una impresionante propuesta a la empresa Oreo, pues le pide que saquen una nueva a su gusto ¿Harán caso a esta propuesta?

Así hace impresionante propuesta la famosa María León a Oreo

María León comenta qué no le gusta de las Oreo.

María León afirma que la galleta de chocolate que hace la empresa Oreo es única y solo por eso las sigue comprando a pesar de que el relleno no le gusta: "¡A mí no me gusta el relleno! ¡A mí no me gusta! Me gusta la galletita y no es "x" porque tiene que ser Oreo".

Así que propone que saquen unas nuevas Oreo que no incluyan el cremoso relleno. Además, aclara que no le gusta el relleno por su sabor, sino porque afirma que es la parte con más grasa de la galleta que afecta las arterias.

Como es bien sabido, María León es una gran fan de la vida saludable, pues realiza yoga y otras actividades físicas. Además, lleva una dieta muy saludable y equilibrada. Aunque esto demuestra que sí disfruta comer de vez en cuando unas deliciosas galletas.

¿Cuándo se salió María León de Playa Limbo?

María León en Playa Limbo.

La famosa María León ganó mucho reconocimiento al demostrar su talento siendo vocalista de la popular banda Playa Limbo.

Sin embargo, ella abandonó a la agrupación en el año 2017 porque para ya no afectar a sus compañeros, pues ya se dedicaba a varios proyectos al mismo tiempo y no quería dejarlos mal. Por ello no sorprende que haya aceptado participar en "Mira Quien Baila", aunque según algunos su primer baile no fue muy exitoso.

