María León no fue la mejor en Mira Quién Baila; usuarios reaccionan furiosos

El pasado domingo 9 de octubre dio inicio el programa "Mira Quién Baila", y una de las participantes que logró cautivar al público y a los usuarios fue la presencia de María León, quien llegó a la pista de baile con una espectacular coreografía al ritmo de "Ella lo que quiere es salsa".

La ex integrante de Playa Limbo dejó en shock a los presentes con sus asombrosos pasos de baile, de igual forma sus fieles admiradores le han enviado halagadores mensajes a la cantante mexicana, quien además del gran talento en el canto, también ha demostrado su pasión por el baile.

Y es que, en La Verdad Noticias te hemos compartido que la cantante luce sensuales bailes en videos que comparte en Instagram, pero en el inicio del programa logró cautivar a los internautas, pero al momento de que el jurado eligió a la mejor la cantante no ganó.

María León no fue la mejor de la noche en Mira Quién Baila

A través de la cuenta de Instagram del programa de baile compartieron la espectacular presentación de la famosa, quien lució un colorido look, y dejó en claro que ha llegado a la competencia para ganar, pero cuando revelaron quién fue la mejor de la noche, los usuarios quedaron sorprendidos.

Michelle González fue la mejor de la noche

La mejor fue Michelle González, quien no podía creer que el jurado la eligió, pero las críticas no se hicieron esperar y han comentado: "Un robo para María León", "¿Qué pasó aquí? Si tanto Ana como María bailaron mejor", "María arrasa con todos no son legales", "No empiecen con favoritos", "Ya empezaron con sus jugadas sucias".

Te puede interesar: María León presume su talento para el baile en cámara lenta

¿Cuántos años tiene María de León?

La cantante mexicana tiene 36 años de edad

La cantante María León tiene 36 años de edad y desde muy joven se dio a conocer en la industria musical, además ha dado a conocer su talento en la actuación y en el baile, una de sus grandes pasiones desde que era una niña.

