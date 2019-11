María León mostró la entrepierna colgada del tubo y de cabeza

María León subió la temperatura de los usuarios de Instagram, al mostrar una fotografía en la que aparece de cabeza colgada de un tubo, y es que como es bien sabido, la cantante practica Pole Dance, disciplina que sigue desde hace muchos años, y que la mantiene fuerte y en forma.

Y es que su afición por el tubo nos ha regalado las mejores imágenes de María León, pues regularmente sube fotografías practicando dicha disciplina, tal es el caso de este 4 de noviembre, en donde María León compartió una foto muy peculiar, en la que aparece de cabeza, además la imagen está al revés, y se acompañó con un mensaje muy significativo

“Cuando todo parezca estar de cabeza, encuentra nuevas formas de ver la vida✨”, publicó la cantante como pie de foto.

La fotografía de María León alcanzó rápidamente más de 33 mil likes a menos de un par de horas de haber subido la imagen. Y es que la cantante originaria de Guadalajara Jalisco, no deja de demostrar que es la mujer perfecta, pues no solo es sensual, sino que el talento no le falta, pues tiene una de las mejores voces a nivel nacional.

La ex vocalista de Playa Limbo se ha estado desempeñando en el mundo del teatro musical, por ello, actualmente es la protagonista del musical “Chicago”, donde le da vida al personaje de Roxie Hart, mismo que, hasta ahora, le ha dejado comentarios muy positivos, de fans que ya fueron a ver dicha obra musical.

María León cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores, quienes están al pendiente de todo el contenido que sube la intérprete de “soy yo”, ya que sus fotos y videos dejan con el ojo cuadrado a más de uno, pues vale la pena reconocer que ha sabido utilizar el Instagram muy bien.

