María León estrena “Mudanza hormiga” con Gloria Trevi

María León y Gloria Trevi son dos cantantes mexicanas que gozan de un éxito musical por separado tremendamente y ahora han sorprendido a sus fans al lanzar una colaboración con el tema “Mudanza Hormiga”.

En esta ocasión las cantantes mexicanas unieron sus voces en un esperado dueto con la canción 'Mudanza de Hormiga', la cual, además, estrenó videoclip el pasado jueves 26 de agosto.

En cuanto el tema las intérpretes hablaron sobre cuál es la intención de este tema musical “Mudanza Hormiga”, en el que coinciden que unen sus voces para cantarle al amor de una manera especial, esperando ser del gusto de sus fans.

¿Qué significa esta canción?

En cuanto al significado de esta nueva canción de ambas cantantes, la bella Gloria Trevi mencionó: “Es una canción para ponerse de buenas y para bailar (...). La trama de Mudanza de hormiga, se basa en cuando de repente te gusta mucho una persona, entonces te quedas a dormir un día en su casa y de repente…”

“Olvidas accidentalmente los zapatos, al día siguiente vas y se quedan los aretes y después dejas la pijama, por si te quedas otro día y luego dejas el cepillo de dientes, como que poco a poquito te vas haciendo un espacio, vas tomando territorio”.

María León agradecida con la Trevi

Por su parte la cantante jalisciense María León, quien además es coautora del tema, junto a Marcela de la Garza, subrayó que conocer a la intérprete de El Recuento de los Daños, fue una de las mejores cosas que le ha pasado en la pandemia.

“A mí me gustaría que sea María León la que me encarne en la bioserie, para que salga bailando pole dance y unos splits maravillosos como ella los hace. Ella es toda una acróbata, que me encarne en la bioserie”.

