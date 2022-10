María León está lista para el próximo programa de Mira Quién Baila

No cabe duda que María León es una de las estrellas más talentosas de la farándula mexicana, pues no sólo es buena en el canto, si no también en el baile en el que ha dedicado mucho tiempo para pulir sus habilidades.

Es por eso fue una de las elegidas para mostrar su talento en el reality show Mira Quien Baila, por lo que automáticamente se ha vuelto en una de las favoritas del público para impresionar a los jueces y avanzar en el concurso.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, los fans se quejaron porque María León no fue la mejor de la noche en la pasada edición de Mira Quién Baila, por lo que ahora la artista está entrenando duro para poder complacerlos.

María León busca impresionar a los jueces

Por medio de sus redes sociales la cantante ha informado que está buscando impresionar a todos con un género muy específico por lo que invitó a todos a ver el programa de este domingo, e incluso ha mostrado el moretón que se hizo en la pierna producto de sus ensayos.

La exvocalista de la banda Playa Limbo tiene en suspenso a sus fans sobre qué ritmo se trata pero ha prometido que sacará el León que lleva por dentro, por lo que ha asegurado dar buen show.

Y es que María ha estado compartiendo los videos de sus entrenamientos en los que se muestra que se lo está tomando muy en serio.

¿Cuántos años tiene María de León?

María León tiene 36 años de edad

La famosa María León actualmente tiene 36 años, ella nació el 14 de febrero de 1986 . La cantante cuenta con una increíble figura y no teme mostrarla en sus redes sociales.

Aunque recientemente, María León recibió muchas críticas por ello, pero ella respondió que no le importan esas opiniones.

