María León enseña la ENTREPIERNA con un ardiente escotazo ¡Qué valor!

María León con ESCOTAZO entre las piernas hace arder las redes

María León es una cantante mexicana que mostró su talento y pasión por la música desde muy pequeña, por lo que fue en un festival escolar cuando comenzó su espectacular trayectoria al ganar con una composición titulada Mamá.

Actualmente la cantante es una de las celebridades más queridas en las redes sociales, pues aunque fue parte de la banda Playa Limbo, ahora deslumbra como solista y a través de las redes no deja de robarse los suspiros.

La sensualidad de María León

Es por eso que recientemente María León ha dejado enamorados a sus fans al publicar una imagen en donde luce un atuendo que ha llamado mucho la atención y es que luce un escotazo entre las piernas.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la intérprete de Inquebrantable ha publicado una imagen en donde luce un atuendo blanco con un escote entre las piernas y ha hecho suspirar a sus miles de fans, pues también deja una descripción que dice así:

“Era de Acuario... déjate venir sin #pedirpermiso”.

No es para menos que la imagen rápidamente se ha vuelto de las más vistas, pues hasta el momento lleva recaudado casi 70 mil reacciones y cientos de mensajes en donde destacan la belleza de la cantante mexicana.

No queda duda de que este 2020 fue el año de María León en oportunidades laborales, y es que hace poco se coronó la gran ganadora de ‘Quién es la Máscara’ en la segunda temporada, al triunfar con su caracterización de ‘Disco Ball’.

Ahora al parecer, le gustaron los realitys, pues aseguran que actualmente está saliendo con Vadhir Derbez, por lo que, si las cosas van bien entre ellos, no dudamos que la intérprete de ‘Tómate’ hasta aparezca en la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’.

Cabe destacar que el rumor lo filtró el periodista Gabriel Cuevas, en donde contó que fue Vadhir quien dio el primer paso: Me enteré que quien le empezó a mandar inbox vía Tik Tok, y luego Instagram y luego en WhatsApp, de que le estaba ‘tirando el perro’ es uno de los hijos de Eugenio Derbez; se trata de Vadhir, ya ven que anda solterito, de hecho a mi me contaron que la vio y como que sí hay química. El otro día le pregunté María y que de eso no quería hablar, pero que con Vadhir sí y a lo mejor será la próxima niña de Derbez.

