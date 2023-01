María León encanta en vestido negro al estilo de Morticia Adams

María León lo hace otra vez y nos deja claro que es toda una fashionista. En esta ocasión la guapa cantante y actriz demostró que sabe muy bien como destacar su estilo y combinarlo para seguir las tendencias de este 2023.

María nos tiene acostumbrados a un cuerpo de ensueño y también a outfits vanguardistas que siempre incluyen accesorios o pequeños detalles que la hacen sobresalir, y en esta ocasión no fue diferente. La famosa cantante optó por un look inspirado en Morticia de la serie original de Netflix, "Merlina".

Este look impactó a todos sus seguidores y es que la ex-integrante de Playa Limbo no duda en demostrar que no solo el canto y el baile son su pasión, sino que la moda ocupa un importante lugar en su vida personal y profesional. A continuación te contamos más sobre este look.

¿Cómo fue el look con el que María León hizo honor a Merlina Adams?

Este nuevo look de María robó suspiros

En La Verdad Noticias te contamos que recientemente María León ha optado por looks donde el color negro es el protagonista, y es que la guapa tapatía sabe que este color le sienta de maravilla. En la foto de arriba luce un vestido negro ceñido al cuerpo y con hombreras, que aunque poco revelador sigue siendo sensual. Así, María demuestra que el estilo y la elegancia son inherentes a ella.

Dicho vestido fue diseñado por la mexicana Valeria Coa, fundadora de la marca "Valco", que colabora con diversos estilistas de moda y también ha vestido a figuras como Paty Cantú y Paulina Burrola.

El antes y después de María León

Playa Limbo fue uno de los grupos más importantes de los 2000s

La guapa María se ha consolidado hoy en día como una de las mujeres más guapas del mundo de la música en México. Sin embargo, los inicios de María fueron en realidad al lado de la agrupación "Playa Limbo", así mismo, antes de que el mundo descubriera su talento como bailarina y actriz, María ya se presentaba en el teatro musical en la CDMX.

Además, la tapatía fue inclinándose hacia el mundo del fitness con el pasar de los años, lo que la llevó a cambiar su cuerpo completamente.

