María León, despampanante en el estreno de Chicago: El musical

EL nuevo proyecto de María León es interpretar a Roxie Hart en Chicago: El Musical, y la cantante ya se presentó para la prensa. Y es que este musical es uno de los más importantes que existen, es todo un clásico, y por ello, para la cantante participar de él ha sido un sueño realidad.

No es la primera vez que María León participa en un Musical, pues podemos recordar que personificó al personaje de María en la obra “Hoy no me puedo levantar”, en donde compartió escenario con personalidades como Danna Paola, Carla Medina, Roger González, Juan Solo, entre otros actores dedicados al teatro musical en México.

En ese sentido, María León nos enseñó primero una foto donde la están maquillando y caracterizando, donde aprovechó a enviarle un emotivo mensaje a su propio personaje, el cual para ella significa un nuevo reto.

“Roxie Hart: No sé cómo explicar lo que me hace sentir que llegaras a mi vida, ni cómo controlar la gratitud que se me desborda del corazón, solo sé que prometo cuidarte y respetarte, tratar de hacerte justicia con todo mi ser, entregarme en cuerpo y alma para que nos demos vida juntas”, le dijo María León a su nuevo personaje.

En ese sentido, tras la primera presentación de este musical, María León subió a su Instagram, este martes 3 de septiembre, una foto en plena acción interpretando a dicho personaje, conocido por su glamour, extravagancia y sensualidad, cualidades que, de hecho, maría león tiene en su persona.

Vale la pena resaltar que “Roxie Hart” es el personaje que llevó a la mexicana Bianca Marroquín a Broadway, pues estuvo muchísimos años haciendo “Chicago” en los estados unidos, catalogándose como una de las pocas mexicanas que ha llegado hasta ahí.

No cabe duda que María León es perfecta para tal personaje, pues es una persona talentosa, disciplinada, pero, sobre todo, muy responsable y con amor a todo lo que hace.

