María León deslumbra mostrando la sombrita que hay entre sus piernas

María León es una de las cantantes más talentosas que hay en México, pues es perfecta en todo sentido, no solo tiene talento para cantar, sino también se le da muy bien el baile y la actuación, y estos tres talentos combinados nos han permitido ver a María león en proyectos como “Hoy no me puedo levantar” y el más reciente “Chicago: El Musical”

María León es muy activa en sus cuentas de redes sociales, sobre todo en instagram, donde siempre tiene la oportunidad de estar en contacto con sus seguidores, a quienes les tiene una sección muy prometida, pase lo que pase.

Cada miércoles María León realiza el llamado “Miércoles de candela” en donde aprovecha la ocasión para subir alguna imagen subido de tono, y este miércoles 22 de enero no iba a ser la excepción, pues María León también enamoró a sus seguidores con una ardiente imagen, que deja ver la sombrita que se forma entre sus piernas.

En la imagen, María León aparece posando super sexi en un vestido color dorado super corto, que apenas y le cubre la retaguardia, dejando ver un poco de lo que hay entre sus piernas.

Mira la foto de María León

Además la ex vocalista de playa limbo acompañó este vestido con unos tacones altos, y su cabello rojo pasión, causando que sus seguidores se derritieran por ella.

María León recibió miles de likes y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes no dudaron en recordar lo hermosa que se ve.

A parte de estar protagonizando “Chicago: El musical” María León también está por arrancar su “inquebrantable tour” y el primer concierto será en el teatro metropólitan el próximo 21 de marzo.

María León cuenta con 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes siempre están al pendiente de lo que publica, sobre todo del miércoles de candela.

