María León con SUCULENTO escote muestra lo de ATRÁS ¡Con pecas!

María León es una de las exquisitas cantantes mexicanas que en todo momento está deleitando a sus fans con sensuales y atractivas imágenes que dejan enamorados a más de uno en su Instagram.

Es por eso que en esta ocasión la bella cantante mexicana ha derretido las miradas de sus seguidores en Instagram, ya que ha interpretado una pose en la que muestra una atractiva parte de su cuerpo.

La pose de trasera de María León

Fue el pasado domingo 26 de octubre que la famosa y guapa cantante, María León, una vez más logró desatar la locura en las redes sociales tras compartir una foto en la que muestra los de atrás con un suculento escote en el que se logra ver los lunares de su espalda.

Esta ardiente imagen la estrella mexicana la compartió en su cuenta oficial de Instagram y es que en una conmovedora instantánea en la que aparece de lo más relajada y disfrutando de una tarde guitarra, dando la espalda a la cámara.

Por lo que se puede ver en la imagen María León se puede ver sobre una hamaca mientras modela jeans, una blusa gris con escote que permite ver sus lunares, el cabello suelto y sostiene su fiel arma para crear música: una guitarra.

La descripción en la publicación es dice de esta manera en Instagram: Libre, ven libérame de todo, ámame hasta lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros, libre, que en tus brazos me evaporo, nos volvemos invisibles y no importa nada más que este amor ilegal.

No es para menos que la atractiva publicación de María León causó furor y se llenó con más de 27 mil reacciones; además de que no ha parado de recibir halagos y muestras de cariño de parte de sus fieles admiradores, entre los que destacan los siguientes de una extensa lista: Eres muy hermosa, Qué diosa, Siento que te amo.

¿Te parecen atractivos los lunares de María León?