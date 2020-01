María León incendia las redes en sensual bikini ¡Se le ve todo!

El pasado ‘Miércoles de Candela’, a como la cantante María León se ha referido a este pecualiar día de la semana, coincidió con el primer día del año 2020, por lo que la famosa decidió aprovecharlo con toda la intención de publicar una de sus mejores imágenes para dejar a todos los cibernautas con la boca abierta…y vaya que lo logró.

No cabe duda que la ex vocalista de Playa Limbo ha sabido llamar la atención de los usuarios en las redes sociales, logrando sumar hasta la fecha un millón y seiscientos mil seguidores que no la pierden de vista con cada seductora publicación que realiza a través de su cuenta oficial de Instagram.

En las fotografías y videos que suele compartir, hemos podido disfrutar a María León en distintas facetas de su vida, pero eso sí, muy a su modo, ya que en la mayoría de las ocasiones se encarga de presumir su cuerpo, a veces de forma discreta, otras muchas de manera muy directa, tal como ocurrió en esta ocasión, que ni el mismo Instagram pudo aguantar tanta picardía.

MARÍA LEÓN, MEJOR QUE SIRENA

Y en efecto, no nos podemos imaginar mejor sirena en la playa que la hermosa María León, quien en un instante subió la temperatura de las redes sociales y por supuesto, de los usuarios de las plataformas web, al compartir con ellos una instantánea donde deja poco a la imaginación.

En la espectacular fotografía se puede ver a la intérprete tomando el sol en una paradisiaca playa, mientras posa para la cámara con un exquisito y pequeño traje de baño que deja a la vista la increíble anatomía de la mujer.

A tan solo unas cuantas horas de haber subido la fotografía, María León alcanzó más de 125 mil ‘me gusta’ en Instagram, además de recibir comentarios por parte de sus fanáticos y de algunos compañeros del mundo del espectáculo, quienes reconocieron a la cantante por su belleza y sensualidad.

"Hola 2020".

MARÍA LEÓN ¿VÍCTIMA DE INSTAGRAM O DESCARO TOTAL?

Hace unos días la ex vocalista de la agrupación Playa Limbo fue víctima de la censura que aplica la red social sobre mostrar un pezón femenino, pues si bien nunca ha compartido una imagen que viole las reglas de la plataforma, parece que esta vez Instagram opina lo contrario.

En su cuenta personal, María León posteó la captura de pantalla de la advertencia que le mandó la red social, donde le mencionan que su publicación infringe las reglas comunitarias de Instagram, y que, aunque su intención no hubiera sido la de ofender a nadie, las normas animan a las personas a expresarse de un modo que sea respetuoso para todos.

Al final del comunicado, y colocándolo como pie de foto, María León expresó:

“Libre soy, pero según Instagram no tanto”.

FOTO CENSURADA DE MARÍA LEÓN

En la fotografía censura de María León se mostraba a la cantante de pequeña con un traje de baño, mientras ella aparece al lado de una piscina y se muestra muy contenta al momento de alzar su blusa.

Si bien la fotografía fue colocada voluntariamente por María León, Instagram determinó que incumplía con las normas de Instagram al mostrar un pezón femenino.

María León no es la primera famosa que ha sido censurada en Instagram, ya que a nivel internacional otras actrices y cantantes han expresado su molestia ante esta falta de libertad en las redes sociales ante la belleza del cuerpo humano.

