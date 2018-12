María León celebra el éxito de "Se te salió mi nombre" en la Riviera Maya (VIDEO)

La famosa cantante mexicana María León se encuentra disfrutando del rotundo éxito de su ultimo tema “Se te salió mi nombre” el cual sigue en la cima de las listas de popularidad.

La exitosa vocalista se encuentra actualmente tomando un breve descanso de su exitosa gira y pasará unos días en el caribe.

La bella interprete se encuentra promocionando su nuevo hit durante su gira “Sargentour” con la que ha recorrido casi todo el país.

Ahora María Léon se tomó un breve descanso en un paradisiaco punto turístico en el caribe, con motivo de celebración pues su ultimo éxito está muy cerca de llegar a los 4,000,000 de visitas:

La hermosa cantante se encuentra tomando unas breves vacaciones en la Riviera Maya, pues se encuentra en el “Hard Rock Hotel Riviera Maya” de Playa del Carmen.

Todo lo que imaginas y no escribes...Sientes y no cantas... Piensas y no lo dices... se pierde.