María León bailará en el tubo durante sus próximos conciertos (VIDEO)

María León bailará en el tubo durante sus próximos conciertos

Desde hace un par de años, el concepto de eventos ‘Closer’ (eventos íntimos) ha tenido total aceptación y gran éxito en la Ciudad de México.

Uno de los espacios dedicados a este concepto es el ‘Foro Totalplay’, recinto donde el próximo 05 de junio se presentará la cantante María León.

La interprete fue entrevistada por medio de una revista de circulación nacional; fue ahí donde dio todos los por menores del espectacular show que brindará.

ENTREVISTA

-María, tendrás una presentación muy especial...

"Sí, me encuentro muy emocionada. Es la primera vez que presento mi tour 'Inquebrantable' y este show tiene pinceladas de todo lo que musicalmente me ha formado en la vida".

-¿Qué escucharemos en este concierto?

"Música mexicana, que fue lo primero que canté, va a haber mucha danza, pool dance, canciones de Playa Limbo, melodías de la obra 'Hoy no me puedo levantar', que marcó enormemente mi vida, éxitos de Selena, que fue mi ídolo cuando yo era niña, unas cumbias que también he podido interpretar y canciones inéditas de mi faceta de solista".

-¿Tendrás algún invitado?

"Tendré una colaboración con un artista audiovisual llamado Jorge Cárdenas y muchas sorpresas que aparecerán en pantalla. Será un show muy completo, que me ha llevado a entrenar muchísimo porque cada vez se vuelve más complicado, pero espero que sea algo que la gente nunca olvide".

-¿Cómo estará lo del pole dance?

"Es una disciplina que mis fans saben que practico y lo podrán ver en escena. El pool dance es muy importante en mi vida y me ha ayudado a tener un desempeño a nivel fitness, vencer mis propias limitaciones, paradigmas, tabúes, será una parte muy linda del show. Va a tener una coreografía muy importante".