María León abre las piernas de par en par, y sube la temperatura con sexy pose

Una de las cantantes mexicanas más talentosas que hay es, sin duda alguna, María León, y en La Verdad Noticias es una de nuestras famosas consentidas, pues la ganadora del Reality Show ¿Quién es la Máscara? es sinónimo de “Multifacetica”.

Si bien, se sabe que canta, baila, actúa, compone, practica yoga, y hasta hace pole dance, en esta ocasión la intérprete de “Perro Amor” reveló una nueva faceta, y se trata de su equilibrio en la patineta, el cual dejó en shock a todos sus seguidores.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que aparece haciendo algunas poses en una patineta, con el objetivo de mantener el equilibrio y practicar su flexibilidad, lo que sorprendió a todos sus fans, quienes la llamaron “Perfecta”:

Sin embargo, lo que más llamó la atención del video, es cuando la famosa abre sus piernas de par en par, haciendo una linea perfecta, que causó que sus followers se quedaran con el ojo cuadrado, de lo flexible que la actriz de “Guerra de ídolos” puede llegar a hacer.

“Practicando en casa, y fortaleciendo la pierna de apoyo, no he roto nada...hasta ahora he dedicado muchas horas en casa a las figuras que quiero lograr rodando y siento que este trabajo extra sí me ha llevado a tener más seguridad”, dijo.