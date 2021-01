María León ¿A la conducción? este proyecto de Unicable le abrió la puerta

María León no deja de sorprendernos día tras día, y es que la intérprete de “Soy yo”, sabe perfectamente combinar su pasión por el canto y el baile, con su talento y carisma para la conducción.

La famosa estuvo de invitada en un importante programa de Unicable, de hecho, uno de los que más rating tiene en dicho canal, en donde tuvo la oportunidad de compartir detalles con otras grandes de la conducción.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la ganadora del Reality Show ¿Quién es la máscara?, publicó una foto de su outfit el cual consta de un vestido color plateado, que la hizo ver muy guapa.

El programa en el que participó fue “Netas Divinas”, donde tuvo la oportunidad de platicar con Consuelo Duval, Natalia Tellez, Daniela Magún, Jacqueline Bracamontes y Paola Rojas sobre su rutina diaria, y también sobre las veces que pidió perdón y permiso.

Lamentablemente fue solo una invitación de ocasión, sin embargo, después de mostrar lo bien que se le da la conducción, sus fans comenzaron a pedir a la producción que consideren dejarla de manera definitiva en el programa.

“Estas bellas mujeres me inspiran, me enamoran y me hacen agradecer este momento en la tierra juntas”, publicó en Instagram.