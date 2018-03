¡María José le hace el 'fuchi' a Rubí!

En un evento musical, La Josa ignoró a la adolescente por completo, ni siquiera quiso tomarse la fotografía del recuerdo

Te puede interesar

El pasado fin de semana,coincidieron en Las Fiestas de Nuevo León, donde ambas entonaron sus mejores éxitos. Bueno… en realidad, solo María José porque la “famosa quinceañera de México” apenas empieza su carrera y bueno… Total. Resulta que este encuentro no fue tan mágico como la adolescente esperaba ya que la ex integrante de Kabah la ignoró por completo. Diversos medios aseguran que Rubí aprovechó que camerino estaba junto al de La Josa para ir en busca de la fotografía del recuerdo; no obstante, llegado el momento María José la ignoró y se siguió de largo. Hasta el momento ninguna ha hablado de este desprecio.