¿María José arremetió contra Kabah? Reacciona a las polémicas declaraciones

María José habla de la polémica con Kabah.

La cantante María José en un reciente encuentro con la prensa, fue cuestionado sobre las polémicas declaraciones que dieron sus ex compañeros de Kabah, luego de que estos aseguraron que ya no “encaja” en el concepto y con evidente molestía reafirmó que no está interesada en regresar a la agrupación

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que María José siempre se ha caracterizado por mostrar una gran actitud con la prensa, sin embargo al escuchar el nombre de sus ex compañeros no pudo evitar mostrar su molestía.

Recordemos que María José formó parte de Kabah, donde debutó como cantante, sin embargo tras su separación continúo con su exitosa carrera como solista.

¿María José molesta con Kabah?

¿Qué pasó entre Kabah y María José?

Luego de que los integrantes de Kabah, específicamente Apio Quijano, mostraron su disgusto, ante la negativa de María José de ser parte del regresó, la cantante fue cuestionada por las declaraciones de sus ex compañeros, a lo que argumentó:

"No hay nada que ellos me puedan decir que me lastime, a menos que me lo digan en mi cara", dijo y aplaudió el trabajo que están realizando sus ex compañeros.

Al ser cuestionada sobre un posible regreso con Kabah, la cantante reafirmó que no está interesada, debido a sus compromisos como solista, sin embargo no descartó alguna invitación especial.

"¿Por qué no voy a aceptarlo? El chiste es que haya el tiempo y que me inviten" dijo.

¿Cómo se hizo famosa María José?

Tras su salida de Kabah, María José ha formado una éxito carrera como solista.

La cantante María José debutó desde muy joven a los 16 años, con la agrupación Kabah, donde tuvo un gran éxito.

Sin embargo, la fama de María José incrementó gracias a su carrera como solista, la cual comenzó en 2007, con el lanzamiento de su primer álbum.

A pesar de que Kabah ha tenido algunos reencuentros, la presencia de María José siempre ha resaltado, sin embargo niega que exista alguna enemistad.

