María Inés reemplazará a una bella conductora en Imagen Televisión

María Inés Guerra es una famosa ex académica que estaría entre las candidatas para reemplazar a una guapa conductora en la cadena Imagen Televisión y muchos internautas han reaccionado.

Tal parece que después de que la conductora Mónica Noguera confirmara su salida del programa de espectáculos, “De Primera Mano”, algunas conductoras han acudido a la emisión, para ver quién será la elegida para estar en su lugar.

Ahora se ha dado a conocer que sorprendió ver que la exacadémica María Inés Guerra, fue la conductora invitada para estar junto a Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Lalo Carrillo.

María Inés en De Primera Mano

Al parece esta aparición marcó el regreso de María Inés a la conducción, por lo que tuvo una buena participación, según manifestaron en redes sociales los televidentes.

Ante esta situación muchos internautas han reaccionado de esta manera: “Excelente María Inés”, “Ella está perfecta para conducir ahí”, “qué bueno que María Inés está en ese programa”, “Felicidades por tener en ese programa a María Inés, es muy bonita y excelente conductora, se aventaron un super 10” y “María Inés está hermosa y lo hace perfecto”, entre otros.

¿Se ha sometido a cirugías estéticas?

La famosa conductora confesó que se operó las orejas por un tema de autoestima: “les voy a confesar (me operé) de las orejas, yo sufrí muchísimo de joven, entonces entiendo totalmente a las personas que se hacen una cirugía para mejorar tu autoestima, definitivamente.

Por último, la talentosa María Inés dijo: “Yo no sabes cómo fui bulleada desde chiquita por mis orejas grandes y me las pegue y por eso ahora tengo muchos pearcings y ya no me da pena enseñarla”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado