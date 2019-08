María Inés: confirman DIVORCIO de la rubia ex académica ¿Bye con el amor?

María Inés Guerra, es una figura pública conocida por ser una de las integrantes de la academia primera generación, programa de televisión azteca, donde se buscaban nuevos talentos para cantar y de donde se dio a conocer en televisión latinoamericana.

Hay que recordar que la academia primera generación fue todo un éxito, tanto que algunos de los integrantes de dicho Reality Show, aún se mantienen activos en la pantalla chica, y el caso de Yahir es el más sonado, pues actualmente es jurado en La Voz.

LA FAMA DE MARÍA INÉS

En cuanto a María Inés se conoce que tuvo un periodo de popularidad bastante importante, debido a que fue conductora titular de programas de Tv Azteca como “Los 25+” “High School Musical la selección” e incluso tuvo participaciones en E!.

Para fortuna o desfortuna, la cantante y ex conductora decidió alejarse de los foros de televisión pues quería iniciar una vida en familia, e incluso dio a luz a su tercer hijo hace menos de un año.

LOS RUMORES DE DIVORCIO

Recientemente, una fuente cercana confirmó para la revista Quién, que la pareja ya no vive bajo el mismo techo y que la cantante y conductora se ha quedado al cuidado de los tres hijos que procreó con el empresario: Pedro Pablo, María Inés y Luciano.

Hasta el momento no han salido a flote cuales fueron los motivos de dicha separación, pero se ha asegurado que la pareja se encuentra actualmente en pleno proceso de divorcio, aun cuando el próximo 7 de septiembre, María Inés y Gustavo habrían cumplido seis años de matrimonio.

Sobre esta información, ninguna de las dos personalidades ha comentado al respecto, aunque algunos comienzan a especular que la actriz pudo haber estado dando señales, ya que a principios de julio la conductora publicó una foto en Instagram en la que aparece con sus tres hijos con motivo de su cumpleaños 36 , con un mensaje misterioso:

“Ayer 1 de julio fue un día muy especial. 36 años de aprendizaje continuo y 36 años de agradecimiento con todas las personas que han tocado mi vida y tiempo. Este año lo empiezo con todo el AMOR. Amor en todas sus formas. Este nuevo año me regaló tiempo de introspección, tiempo de análisis, tiempo para mi misma sin culpas. Tiempo para las personas que están a mi alrededor. Tiempo para perdonarme, tiempo para perdonar. Aprovechar el tiempo y no vivirlo con prisa porque no quiero voltear atrás y decir, “no disfruté lo que tenía”. Aprender, compartir, agradecer”.

