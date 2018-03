María Fernanda Quiroz confiesa que ya no participará en Rosario Tijeras

María Fernanda Quiroz reveló que no participará en la segunda parte de la teleserie Rosario Tijeras en entrevista para el programa Ventaneando. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México La actriz confesó que debido a otro compromiso profesional es que no podrá participar en este proyecto esperado en México desde que culminó la transmisión de la primera parte a inicios de este año. “No sé qué vaya a pasar pero la verdad me hubiera encantado participar en Rosario Tijeras, porque la verdad me divertí mucho y creo que fue un muy buen personaje, y está padrísimo para seguir molestando ahí a la Rosario, a Chayo, pero bueno ya no pudimos coincidir por tiempos”, detalló. Cabe recordar que Rosario Tijeras es un remake de la telenovela colombiana del mismo nombre, sin embargo, la producción mexicana decidió continuar con la historia y escribir los guiones para una segunda temporada. Hace algunas semanas, Bárbara de Regil, protagonista de la serie, confirmó en entrevista para el mismo programa que el mes de noviembre arrancaban las grabaciones de este proyecto. “En un mes más empiezo la grabación de ‘la Chayo 2’, ya no me verán más en una alfombra pues estaré de lleno trabajando. Donde terminó la historia, ahí mismo empieza, los mismos lugares, los mismos personajes interpretados por los mismos actores. La historia está padrísima, muy fuerte. También es el mismo director, los mismos camarógrafos, la misma gente de la primera temporada estaremos en esta segunda. Eso hace que sigas igual, que no haya cambios, la historia continúa como si no hubiera habido pausas”, explicó la actriz.

