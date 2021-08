María Félix será interpretada por Eiza González en Biopic

Eiza González se convertirá en la legendaria María Féliz en un nuevo proyecto de cine que será producido por ella misma, con Matthew Heineman como director y Linden Entertainment como casa productora de la película.

“La tenacidad de María y su forma feroz de vivir a través de algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo”, escribió.

El proyecto sería una biografía de María Félix para nuevas generaciones y recordar su legado artistico. “Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presenta a mujeres latinas“.

El legado de María Félix

María Bonita falleció a los 88 años de edad

María Félix, quien murió en la misma fecha de su cumpleaños, fue una de las actrices más importantes del cine mexicano, llegando a realizar producciones en Europa e incluso tuvo una propuesta para protagonizar Duel in the Sun en Hollywood.

“María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida necesita ser vista en todo el mundo, para la gente”, escribió la ex-actriz de telenovelas que le dará vida.

¿Cómo se hizo famosa Eiza González?

Eiza González dará vida a María Bonita en el cine

Eiza González de 31 años de edad saltó a la fama gracias a la telenovela juvenil de Televisa, “Lola, Érase una vez”; siguiendo los pasos de “La Doña”, también buscó oportunidades en Hollywod donde ha trabajado en “Baby Driver” y “Godzilla vs Kong”.

Sobre el legado de la fallecida actriz, Eiza González respondió que su fueron sus contribuciones al cine y el hecho de que María Félix era feminista, lo que despertó su admiración a la estrella.

“María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros”, escribió Eiza González en Instagram al anunciar su biopic sobre María Félix.

