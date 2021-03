A vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las cibernautas, en especial aquellas que pertenecen a colectivos feministas, han querido recordar el poderoso mensaje contra el machismo que la fallecida actriz María Félix dio en el año de 1996.

En entrevista para ‘La Tocada Especial’, programa conducido por una joven Verónica Castro, María Félix aseguró que era urgente acabar con el machismo, e incluso se podría decir que predijo la llegada del feminismo a México, ya que en aquel entonces pidió a las mujeres levantar la voz y luchar por sus propios intereses.

"En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar; y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas, por eso es necesario que la mujer se eduque. Así es que mujeres ¡a estudiar, aprender, a informarse, de todo!", declaró La Doña.

En esa misma entrevista, la aclamada actriz aseguró que el peor de los males para las mujeres era el machismo, pues gracias a ello eran tratadas como “perdedoras”: "El peor de los males que nos hace 'perdedoras' es el machismo. El machismo es una enfermedad moral que consiste en la ceguera del hombre ¡Es necesario cambiar!".

La Doña confesó que el machismo estuvo presente en su casa, pero que fue gracias a su madre que aprendió a combatirlo: "El primer macho que yo conocí fue mi padre; mi casa era una casa de machos. Mi madre me enseñó a no dejarme de ellos y ahí comenzó todo, a no dejarme de los hombres".

María Félix pidió a las mujeres levantar la voz

"¡Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense!", fue el mensaje de María Féliz a las mujeres de México.

Por último, la actriz María Félix expresó que estaba en contra de la explotación a la mujer, e incluso invitó a las mujeres mexicanas a que lucharan por sus derechos: "Estoy en contra de la explotación de la mujer mexicana. Son los hombres en gran medida, los que se han matado en las guerras y han volteado el país de cabeza en la política"

“Hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas. ¡Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser! Este será de hoy en adelante, un país de mujeres, ¡ahora nos toca!", finalizó La Doña.

Fotografias: Instagram