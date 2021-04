María Félix dejó a Silvia Pinal fuera del bautizo de Frida Sofía

Recientemente Frida Sofía estuvo en el programa de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante en donde reveló un dato que pocos sabían, incluso el mismo conductor quedó impactado ante la revelación. María Félix se convirtió en la madrina de bautizo de Frida Sofía pero una de las condiciones era que Silvia Pinal no estuviera en la iglesia al mismo tiempo que ella.

Además Frida Sofía abundó que si María Félix aceptó ser su madrina, no fue por la señora Silvia, sino por su abuela paterna, Estela Moctezuma.

"Todo mundo piensa que es por mi abuela Pinal, pero de hecho ella..."

"No es que no se llevarán, pero es que María Félix era tan diva que era: 'O yo sola o no voy'. Entonces dejaron a mi abuela fuera del bautizo", reveló la famosa influencer.

La guapa hija de Alejandra Guzmán concretó que Silvia Pinal tuvo que entrar hasta después de la misa y que incluso ella no aparece en las fotografías. Si quieres conocer más sobre la vida de María Félix dale click aquí.

Posteriormente Frida Sofía dio a conocer que a pesar de no tener el apellido de su padre, ella es "más Moctezuma" en la cuestión familiar, sin embargo no lleva el apellido paterno debido a un gran pleito entre su padre y su abuelo Enrique Guzmán.

“Llegaron a este punto de estar con una pistola, y mi mamá en medio como novela”, dijo.

Frida mencionó que tal vez ella prefiere el apellido Félix. "Básicamente me quitaron mi identidad", afirmó la famosa antes de señalar que, de poder obtener otro apellido, sería el de su madrina:

"Yo creo que soy Frida Félix", finalizó.

