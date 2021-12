María Félix: Ignacio López Tarso confiesa cómo fue grabar escena de sexo con ella

Ignacio López Tarso es considerado un gran actor, participó en las películas del Cine de Oro y trabajó con grandes artistas, entre ellas María Félix, con quien tuvo que realizar una escena de sexo.

Han pasado varios años desde entonces, pero recientemente el actor reveló cómo fue grabar la escena de cama con “La Doña”. López Tarso se presentó en el programa Montse & Joe, donde confesó que se enamoró de la actriz, así mismo habló de la ocasión donde tuvo que grabar la incómoda escena.

“Me enamoré de María, hice ocho películas con ella. Hice una película con ella donde le hacía el amor y le decía frases de amor, la acariciaba, la tuve que besar”, reveló para el programa Montse & Joe.

Ignacio López Tarso estaba muy nervioso

El actor estaba muy nervioso

El famoso reveló que en aquella ocasión estaba muy nervioso y que la acriz conocida como La Doña se percató, por lo que ella le pidió a la producción que los dejara solos para que pudieran ensayar.

“Me decía: 'Estás muy nervioso' y yo: 'Pues sí, señora', ella decía: 'No me digas señora, dime María'. Le dije que me dejara ensayar y dijo: 'Sálganse todos del estudio que vamos a ensayar López Tarso y yo'”.

El actor reveló que ella le indicó como debía tocarla y besarla para que la escena saliera por lo que él finalmente pudo entrar en confianza.

“Me dio una gran confianza, me decía: 'Bésame sabroso, agárrame fuerte, apriétame. Compórtate como hombre, cabrón'. Yo estaba muy tímido, la agarre, le abrí la boca y le metí la lengua”.

¿Por qué fue importante María Félix?

Por su belleza y talento destacó en la época del cine de oro

María Félix fue una actriz mexicana reconocida como la diva de la época del Cine de Oro Mexicano. Durante ese tiempo fue la máxima representante de la gran pantalla de México a Nivel internacional, su fama fue tanta que hizo cine extranjero filmando películas en Argentina, España, Italia y Francia, por lo que resulta comprensible que el actor Ignacio López Tarso se pusiera nervioso al realizar una escena de sexo con ella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!