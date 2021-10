María Félix: Famoso de Televisa se prostituía para pagarle sus medias

María Félix fue una de las mujeres más reconocidas del medio artístico en México, una de las divas del cine mexicano que logró cautivar a muchísimas personas y es especial a un importante famoso de Televisa.

Es por eso que se presume que una de las amistades más entrañables fue sin duda la de Ernesto Alonso, quienes durante años compartieron momentos inolvidables juntos dentro y fuera de los escenarios, mismos que después platicaron en diversos espacios televisivos.

Resulta que en una entrevista con la pareja de histriones revelaron a la guapa Verónica Castro que el también director y productor de cine y TV, tuvo que prostituirse para regalarle medias a La Doña.

María Felix y Ernesto Alonso

Hay que destacar que ese tipo de cosas no se sueltan de buenas a primeras y menos frente a millones de personas, pues explicaron que todo comenzó cuando la originaria de Álamos, Sonora, recordó que no tenía dinero y recurría a ciertos trucos para que sus medias le duraran, así lo explicó:

"Un día me vio subirle los hilos de mis medias en un vaso para que no se me vieran mal, para que no se me vieran rotas. Entonces me trajo a regalar".