La cantante María Conchita Alonso no dudó en defender a su amiga, la actriz Paty Navidad, de todos los ataques que ella recibe en redes sociales por expresar su opinión acerca de la pandemia del coronavirus, mismos que se agudizaron al revelarse que se había contagiado y que tenía que ser hospitalizada de emergencia a causa de la enfermedad.

En un reciente encuentro con la prensa en Monterrey, la también actriz señaló: “A la pobre le han dicho que ojalá se muera. Es muy triste que hoy en día la gente no pueda tener su opinión, que estés de acuerdo o no con ella, debe ser respetada… Estamos aquí para respetar lo que cada quien quiera ser en la vida”.

La cantante ha estado en contacto con su amiga, quien le asegura que se encuentra bien.

Asimismo, la intérprete de ‘Acariciame’ reveló que ha estado en contacto con ella y reveló que la más afectada ha sido su hermana: “Ella me dice que está bien, su hermana es la que está peor que ella, o sea, cuando digo peor es que tiene síntomas más fuertes, pero está bien”.

Paty Navidad si cree en el coronavirus

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que Paty aseguraba que la pandemia era falsa. Tras darse a conocer su contagio, ella recibió crueles burlas en las redes sociales. Ante dicha situación, la cantante aseguró que las palabras de su famosa amiga fueron malinterpretadas.

“Claro que sí cree en el virus, ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos mucho en lo que dicen respecto al virus. Creemos que es una ‘plandemia’, no es una pandemia, y por supuesto que lo cree y le dio como me dio a mí. La gente lo malinterpreta. Ella jamás ha dicho que no cree que existe”, añadió la cantante.

¿Cuánto años tiene María Conchita Alonso?

La cantante ha construido una exitosa carrera musical a lo largo de casi 50 años.

María Conchita Alonso tiene 64 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la cantante, quien tiene una sobrina que se dedica al cine para adultos, nació un 29 de junio de 1957 en Cienfuegos, Cuba. Años más tarde obtuvo la nacionalidad venezolana y estadounidense.

