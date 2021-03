La cantante María Conchita Alonso causó gran polémica en redes sociales al dar su opinión acerca de las denuncias de acoso y abuso sexual que algunas mujeres han realizado desde hace meses, mismas que están respaldadas por el movimiento Me Too.

En una reciente conferencia de prensa, María Conchita Alonso aseguró que el movimiento Me Too es algo exagerado, ya que hoy en día los hombres no pueden lanzar piropos a las mujeres, pues viven con el temor de que por ello pudieran ser demandados.

“Lo del Me Too a mí me parece que es exagerado. A mí me encanta que un hombre me lance piropos y hoy en día no pueden lanzar piropos porque los pueden demandar, entonces es una exageración para mí”, reveló la cantante, quien ahora se encuentra promocionado su participación en el proyecto musical GranDiosas.

Asimismo, la cantante María Conchita Alonso pidió a las mujeres que piensen antes de hacer una denuncia pública, pues no se sabe a quién se puede afectar. “Se tiene que pensar lo que uno va a decir porque si no metes la pata y puedes herir a no sé quién”.

María Conchita Alonso dice estar a favor de los piropos

Por último, María Conchita Alonso señaló que le agrada que le lancen piropos y que cuando se trata de uno grosero, ella manda 'callar' a quien se lo dijo. Además, la cantante aseguró que no cambiará su forma de ser por un movimiento social como el feminismo.

“A mí que me sigan lanzando piropos y si me dicen un piropo que es grosero, lo que siempre he dicho lo mandó a callar y se acabó porque es la naturaleza del hombre decir cosas bonitas o cosas a veces pasadas de tono, pero está la mujer entonces para pararlo, no para demandar. A mí que me sigan lanzando flores“, finalizó la cantante.

