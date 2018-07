María Chacón regresa a la televisión en 'Simón Dice'

Esta semana tuvimos un acercamiento con María Chacón, quien está a punto de estrenar el nuevo programa de televisión, ‘Simón Dice’, que se integrará a la barra de comedia de Televisa, la podremos ver a partir de este martes cada semana después del noticiero.

En exclusiva para LA VERDAD nos habló de su nuevo proyecto y como es que se siente de ser una representante del teatro musical en el país, además nos habló de sus amigos de Código Fama que han sobre salido

“Me siento súper contenta porque es un proyecto muy bonito con el resultado esperado, le pusimos mucho corazón queremos que el público se enamore de este proyecto, que marca mi regreso a la televisión, y para mí que he estado mucho tiempo sin estar en la T.V., este personaje me ha traído muchísima felicidad y mucha satisfacción, estoy muy ansiosa de que conozcan a Nicole”, señaló la actriz.

Nos explicó un poco de su personaje Nicole.

“Es la más joven de las mujeres, es sobrina del personaje que hace Dalilah Polanco, es la pareja de Carlos Spitzer, ‘Chacho’, llevan un año de casados y vienen de california, vienen a México por una oportunidad de trabajo, y son divertidos por la dinámica de conocer la cultura mexicana y los albures que no entienden”.

Respecto a hacer teatro musical comentó en exclusiva para LA VERDAD, “Es un honor muy grande ser a quien admiran los jóvenes con gusto por el musical, y uno debe ser inteligente con las decisiones que toma, tenía miedo que hubiera juicio de lo que fuera al regresar a México, primero hice Rent, y después Mentiras, pero precisamente me fui a estudiar teatro musical a Nueva York.

Al preguntarle por cómo se sentía de pertenecer a la generación exitosa de Código Fama dijo: “Que bárbaro, es un orgullo, Código es un semillero de artistas, yo me siento afortunada de ser parte de la gente que sigue en esto, veo el éxito de Diego y digo wau, que padre que empezamos al mismo tiempo y compartimos muchas cosas, y somos amigos desde el día uno, también Jesús Zabala, témenos 15 años de amistad, ver su crecimiento y como Hugo Sánchez, fuimos niños que sabían que es lo que queríamos desde el inicio”, señaló

“A algunos se les ha hecho fácil y a otros mucho más complicados para otros, estaba viendo también a Jass Reyes que ahora está en Playa Limbo que también ella salió de Código Fama, Mauricio Garza, es de los que siguen trabajando, me siento parte de esta generación.

También nos comentó su proceso de preparación en el extranjero; “Yo tuve la oportunidad de vivir en nueva york fui a estudiar teatro y estuve cuatro años preparándome”, dijo

“La comedia es algo que hice desde hace poco el tiempo, nunca tuve la oportunidad de hacer comedia”, aunque estuvo en la serie ‘Que madre tan padre’, dice que no tuvo la oportunidad de explorar esta corriente, “En que madre tan padre’, no tenía la oportunidad de explorar el personaje pues solo era la hija”.

Ya consolidada en el teatro nos comentó como descubrió su talento para la comedia “Hice el personaje de lupita en Mentiras, hice comedia y descubrí que soy buena para eso.

Para finalizar dijo que a veces sus fans se sorprenden de verla crecida, pues recientemente se viralizó una foto de ella en bikiní en una visita a Playa del Carmen.

Good night from paradise... ������ Una publicación compartida de Maria Chacón (@oficialmariachacon) el 8 Ene, 2018 a las 8:16 PST

“Se acuerdan de una niña el personaje de la ‘Chofis’ marcó esta generación, regreso yo después de 15 años tendrías que pensar que creció la niña y he leído comentarios como que no tenía chichis, no tenías pompas, ya tengo 27 tenía que cambiar”, señaló