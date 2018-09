María Chacón: Por un momento pensé que perdería la vida

El pasado 19 de septiembre, se conmemoró a los afectados por el sismo de 7.1 grados que azotó directamente a la Ciudad de México y Morelos, provocando el desplome de varias edificios, miles de damnificados, millones en pérdidas y daños, y 369 personas muertas.

La actriz María Chacón, quien actualmente participa en la teleserie 'Simón dice', recordó lo que vivió en ese momento, donde pensó que no iba a sobrevivir.

Fue así como a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales relató todo lo que sucedió aquel día, mientras se escucha a la gente corear el 'cielito lindo'.

María Chacón redactó su sentir sobre aquel día

“Pensé que estaría bien este día. No tenía idea que me iba a pegar tanto. Después del simulacro de hoy, regrese adentro con Lolita y de nuevo, éramos ella y yo. Y me pegaron las emociones y los recuerdos como el terremoto mismo.



Me senté y lloré con Lola, su pata en mi pierna y así nos quedamos hasta después que en un largo rato deje de temblar. Y lloré como una niña.



Lloré porque me di cuenta que todavía me asusta y paraliza ese sonido.

Lloré porque me acordé lo aterrador que fue salir de mi casa, correr por las escaleras, escuchar los muros crujir y pensar por primera vez en mi vida que me moría.

Lloré porque perdí mi casa que tanto amaba.



Lloré porque me acordé de toda la gente hermosa y mis amigos que me dieron la mano, se preocuparon por mí y me ayudaron tanto los días siguientes.



Lloré por la gente que perdió la vida y por los que perdieron alguien.

Lloré porque me acordé lo que se sentía en las calles de la Ciudad de México, las caras y las manos de mis mexicanos que arriesgaron su vida salvando y ayudando a otros, sin dormir, sin comer, algunos sin techo pero unidos para ayudar a los demás. Lloré porque nunca me sentí más orgullosa de ser mexicana.



Y llore porque estoy viva.



Y después me encontré este video, y ahí estamos todos, cantándole al dolor, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Así que canta y no llores mi Mexico lindo, aún falta tanto por hacer, pero en el corazón, seguimos de pie.”