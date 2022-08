María Chacón "La Chofis" presume cuerpazo de impacto a sus 31 años

Las nuevas fotos de la actriz han dejado sin aliento a los caballeros.

María Chacón, mejor conocida en el mundo de la farándula mexicana como “La Chofis”, robó miles de suspiros entre los caballeros al presumir el espectacular cuerpazo que posee a sus recién cumplidos 31 años de edad en nuevas y sensuales fotografías para Instagram.

En las imágenes podemos ver a la actriz y cantante nacida en Ensenada, Baja California celebrar su cumpleaños desde Europa, en donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, el detalle que fascinó a tosos sus seguidores es que lució un entallado body negro con pedrería que remarcaba su silueta en gran medida.

“Hbd to me! Un año más de vida, y que vida. No podría estar más agradecida de todo el amor que me rodea y de todas las cosas increíbles que estoy viviendo… Si mi yo de 8 años viera donde estoy ahora diría, yo quiero ser como ella cuando sea grande”, fue el emotivo mensaje con el que María Chacón celebró su cumpleaños número 31.

María Chacón, la nueva reina de Instagram

Más de 1.2 millones de personas siguen a "La Chofis" en Instagram.

No se puede negar que la actriz, cantante y ex participante de CÓDIGO F.A.M.A goza de gran popularidad en las redes sociales y para prueba de ello tenemos el hecho de que su perfil oficial de Instagram es seguido por más de 1.2 millones de personas a nivel internacional.

A través de dicha plataforma, “La Chofis” suele presumir los diversos proyectos en los que participa. Sin embargo, el principal motivo de su impacto digital es el sexy y atrevido contenido que comparte sin pena alguna y el cual se caracteriza por mostrarla luciendo coquetos atuendos que dejan muy poco a la imaginación.

¿Dónde salía María Chacon?

La actriz es recordada por dar vida a Sofia Dominguez "La Chofis" en la telenovela 'Alebrijes y Rebujos'.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, María Chacón inició su carrera artística en el año 2000 y se hizo notar tras participar en la primera temporada de CÓDIGO F.A.M.A. No obstante, la fama le llegó en 2003, año en el que fue elegida para protagonizar la telenovela ‘Alebrijes y Rebujos’ junto a Miguel Martínez.

Fotografías: Redes Sociales