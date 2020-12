¿Margot Robbie reemplazará a Emma Stone en 'Babylon'?

Margot Robbie se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que se revelara que la actriz está en conversaciones para reemplazar a Emma Stone en Babylon, la nueva producción cinematográfica de Damien Chazelle.

Lo que se sabe hasta el momento sobre el filme de Damien Chazelle es que la historia se enfocará en la transición de las películas mudas a sonoras y presentará mezclas de personajes reales y ficticios, fórmula que podría prometer un nuevo éxito para el director.

De acuerdo con información de Variety, Emma Stones ya no podrá trabajar con Damien Chazelle en 'Babylon' por problemas de agenda y se negó que su salida se deba a algún conflicto entre ella y el cineasta, con quien laboró en 2016 para la cinta ‘La La Land’, misma que le hizo ganar un Premio Oscar y un Globo de Oro en la categoría a Mejor Actriz.

¿Qué papel tendrá Margot Robbie en 'Babylon'?

De confirmarse el cambio, Margot Robbie estaría volviendo a trabajar junto a Brad Pitt, esto luego de haber compartido créditos en ‘Once Upon a Time… in Hollywood’, la película que Quentin Tarantino lanzó en 2019 y que fue aclamada por la crítica cinematográfica.

Damien Chazelle se encuentra preparando una película titulada 'Babylon', misma que promete ser todo un éxito.

La trama de ‘Babylon’ mostrará a la actriz como Clara Bow, una de las actrices más representativas del cine mudo en los años 1920 y a Tobey Maguire como Irving Thalberg, un famoso productor cinematográfico de la década de 1930; pero aún se desconoce el papel que Brad Pitt interpretará dentro del nuevo proyecto de Damien Chazelle.

¿Quién es Margot Robbie?

Margot Robbie obtuvo reconocimiento al interpretar a Harley Quinn en 'Suicide Squad'.

Margot Robbie es una actriz estadounidense que saltó a la fama tras dar vida a Harley Quinn en la película de ‘Suicide Squad’ y ‘Harley Quinn: Birds of Prey'; tras el éxito que representó en su carrera dichas producciones, la estrella de cine ha logrado destacar por su talento actoral, e incluso ha sido nominada a los Premios Oscar en dos ocasiones.

