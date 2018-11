Margot Robbie exhibió el título de la nueva película de Harley Quinn (FOTO)

Ya se había rumorado que la próxima película de Margot Robbie, interpretando a Harley Quinn se titularía “Birds of Prey” , hace poco la misma actriz y modelo dio a conocer en redes sociales el nombre que tendrá la película de la villana.

Fue en la cuenta su Instagram de la famosa australiana, donde dio a conocer esta revelación, la cual es algo pronto evidenciarlo.

En la la publicación, dicha actriz subió una foto del guión de la película que firma la guionista Christina Hodson, y a su vez, se ve a un costado el nombre “Birds of Prey”, con un texto adicionado con tinta de lapicero que dice lee "and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn" (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn).

Hasta ahora se dice que la copia del guión que aparece en la publicación es una broma para los fans, pero lo más interesante del asunto es que The Hollywood Reporter ha confirmado que éste es el título oficial de la película que dirigirá Cathy Jan.

Cabe estacar que se prevé que la entrega de esta cinta se estrenará en los cines hasta el año 2020, en el cual se espera que sea una película biográfica del personaje femenino, pero un un toque de libertad en el que se quiere destacar la locura personal de la villana, desprendiéndola del Payaso Príncipe del Crimen, “The Joker”.

Según las suposiciones de los fans, la escena final de la película del Escuadrón Suicida (Suicide Squad), muestra como “The Joker” irrumpe la prisión para liberar a Harley Quinn, por lo que apunta que la película se tratará de la liberación de Quinn y que destacará que dicha villana va a liderar su propio grupo de antihéroes que enfrentarían al villano de la película, Máscara Negra, que interpretará Ewan McGregor.