Margot Robbie enamora con su estilo durante su viaje a Turquía

No cabe duda que Margot Robbie es una de las estrellas de Hollywood que destacan por su talento y por supuesto por su gran belleza.

Pero Margot no sólo es una gran actriz, también es una apasionada de la moda misma que se demuestra al aparecer con distintos looks que todas quieren imitar, esta vez no ha sido la excepción.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, Margot Robbie fue elegida para interpretar a Barbie en la película del mismo nombre, por lo que no es un secreto que la actriz también rebosa estlilo

El dos piezas de Margot Robbie que roba miradas

La protagonista de la nueva película de Barbie se ha tomado un descnaso para trasladarse hasta una isla española para encontrarse con la modelo británica Cara Delevingne y también con Poppy Delevigne y Sienna Miler.

Margot lució una falda negra y un top Bandeau a juego con flecos que ha acompañado con un sombrero también en color negro de Channel. Un conjunto que puede sorprender a muchos durante el verano, pero que tiene unos beneficios.

El primero que potencia el bronceado, por muy leve que sea y el segundo es que el negro estiliza su figura mucho más que otro color.

¿Quién es el actual esposo de Margot Robbie ?

Margot y Tom se casaron en 2016

La bella actriz australiana se encuentra casada con Tom Ackerley, quien nació el 1 de enero de 1990 y que al igual que su esposa trabaja en la industria del espectáculo.

De hecho también hace cine, pero su trabajo lo hace detrás de las cámaras, como asistente de director y productor.

Entre sus grandes proyectos se encuentran "Macbeth", "Pride" y "The Two Faces of January" , además de compartir créditos con su esposa en "I, Tonya".

Por si fuera poco él y Margot también se encuentran trabajando actualmente en la película de Barbie.

