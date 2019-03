Margot Robbie en el nuevo póster de ‘Once upon a time in Hollywood’ de Quentin Tarantino

A unos días de estrenarse una de las cintas más esperadas del año, One upon a time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood del director Quentin Tarantino, quien ha sabido manejarse muy bien en sus últimas y únicas ocho producciones, sale el segundo póster en donde luce la hermosa Margot Robbie.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Está de regreso! Martín Ricca da concierto tras casi 11 años de ausencia (VIDEO)

En el póster vemos a la actriz nominada al Oscar en una pose pensativa mirando hacia la nada y con una vestimenta muy al estilo de los años 70, cabe aclarar que su figura se muestra mucho más delgada de lo habitual.

Margot Robbie en ‘Once upon a time in Hollywood’.

En esta película también participarán Leonardo DiCaprio (Django sin cadenas), Brad Pitt (Bastardos sin gloria) y Dakota Fanning (Hombre en llamas), la historia mostrará los pasajes de la familia Manson que podrían resultar espeluznantes para cualquier persona.

Margot Robbie en ‘Once upon a time in Hollywood’.

La película llegará a los cines en julio y el trailer lo veremos en las próximas semanas, cabe destacar que este es el noveno film del afamado director de cine y ganador del premio Oscar, que ha creado joyas cinematográficas que se consideran películas de culto (Pulp Fiction, Bastardos sin gloria) y películas taquilleras (Kill Bill I y 2 y Django).

Póster oficial de "Once upon a time in Hollywood".

Margot Robbie da vida a la actriz Sharon Tate en Once upon a time in Hollywood, quien muriera a manos de los integrantes de la familia Manson, ella se ubica al lado de un cine que proyecta la película Péndulo de George Schaefer, con George Peppard de protagonista junto Jean Seberg, quien tuviera un final parecido a Tate.

Mira aquí el adelanto de la película: