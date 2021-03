Margot Robbie dice qué fue lo más difícil de interpretar a Harley Quinn

Es difícil jugar con una antiheroína dura como las uñas, pero no tan duro como enfrentarse a un plato lleno de las alas más calientes de la historia. En un episodio de Hot Ones del canal de YouTube First We Feast, se le pidió a la actriz Margot Robbie que precisara la parte más difícil de su papel como Harley Quinn en Birds of Prey . Su respuesta no fue demasiado sorprendente; la parte sorprendente fue que incluso pudo responder cuando su lengua se incendió y el humo comenzó a salir de sus oídos con cada ala de pollo cada vez más picante que comía. (Estamos exagerando, pero no mucho).

El presentador Sean Evans se refirió a la primera aparición de Robbie como Harley, en Suicide Squad de 2016, en la que la estrella aprendió a contener la respiración bajo el agua durante cinco minutos. Cuando se le preguntó si tenía que hacer algo físicamente desalentador para Birds of Prey, Robbie destacó el hábito de patinaje de Harley; su respuesta relativamente larga se debió al hecho de que estaba solo en su segunda ala, que registró unos miserables 1.800 en la legendaria escala Scoville.

"Pasé gran parte de la película en patines, y en realidad tenían la gran escena en un carrusel en movimiento, y luego yo estaba detrás de un automóvil", dijo Robbie. "Y como... es realmente difícil hacer todo eso sobre ruedas ... así que en realidad fue un gran desafío". Eso suena desafiante, pero Robbie estaba a punto de tener su idea de la definición de "desafiante".

Margot sufrió con las acrobacias de Harley Quinn

Margort reconoce que las acrobacias de su personaje no eran muy sencillas. Así que fue uno de sus grandes desafíos/Foto: The New York Times

Evans finalmente resolvió las preguntas planteadas por los coprotagonistas de Birds of Prey de Robbie, momento en el que la actriz estaba luchando con un ala con una puntuación enorme de Scoville de 37,000. Su primera pregunta vino de Jurnee Smollett-Bell, quien interpreta a Dinah Lance/ Black Canary. Ella preguntó: "Para mí, lo más desafiante de filmar Birds of Prey y actuar como Black Canary fueron obviamente las acrobacias. Esas patadas me patearon el trasero. ¿Cuál fue la parte más desafiante para ti al interpretar a Harley?"

Mientras se abanicaba, Robbie, por alguna razón, consideró oportuno divulgar un montón de información no relacionada, como "Mi boca está en llamas" y "Apenas puedo concentrarme". Finalmente, se las arregló, "La parte más desafiante de interpretar a Harley fue... tal vez, um... Las acrobacias fueron realmente difíciles". Cabe señalar que le tomó veinte segundos completos producir esa oración. Sin embargo, la actriz de 30 años no sólo tuvo momentos complicados en su filme en solitario, sino también cuando apareció por primera vez con su personaje.

La escena que más odió Margot Robbie como Harley

Margot recuerda que su escena menos favorita de Suicide Squad fue una que filmó a lado de Jared Leto, quien daba vida al Joker/Foto: Screen Rant

En una entrevista de 2016 con The Washington Post 's riffs de historietas, Margot Robbie habló de su experiencia menos favorito durante el rodaje del "Escuadrón Suicida". Cuando se le preguntó si era más difícil para ella filmar la persecución del automóvil y la secuencia bajo el agua o la escena en la que tuvo que saltar a una tina de químicos que finalmente transforma la apariencia física de su personaje, Robbie no tuvo que pensar en las dos tomas, por mucho.

Ella respondió con una carcajada: "Esa [escena] química fue la cosa más desagradable que he hecho en toda mi vida. Así que definitivamente fue mi menos favorita. Era como esta pintura pegajosa que estaba tan cerca en mis oídos y se me metía por la nariz, me ahogaba bajo el agua y no podía respirar, y si trataba de abrir los ojos, se me vidriaba el globo ocular y solo podía ver el blanco. Fue horrible".

Filmar Suicide Squad planteó otros desafíos para Robbie

La actriz reveló que sí le costó un poco de trabajo entender al personaje de DC Cómics, pero después se le hizo divertido darle vida a Harley/Foto: Indie Wire

Mientras hablaba con The Washington Post, Margot Robbie también expresó algunas quejas sobre otros aspectos de su disfraz. Cuando se le preguntó si su apariencia era difícil de mantener durante las escenas con lluvia, Robbie respondió: "Sí. No solo el maquillaje, sino la peluca, el disfraz. Obviamente no es el atuendo más cómodo... En realidad, lo peor fueron las brazaletes de oro. Tenían pinchos y siempre me apuñalaba. Los odiaba".

Robbie también habló sobre llegar a un acuerdo sobre por qué su personaje, Harley Quinn, estaba completamente dedicado a su sádica pareja, a quien ella llama amorosamente "Sr. J.". Ella le dijo al medio: "Simplemente no entendía cómo podía ser tan ruda y luego caer en pedazos por un chico. Me pareció realmente frustrante".

La actriz dijo que una vez que aprendió más sobre la codependencia, pudo ver su relación a través de una lente diferente, diciendo: "Una vez que pude verlo en esos términos, de repente tuvo sentido, y de repente sentí tanta empatía por Harley y después de eso todo fue muy sencillo. Fue divertido después de todo eso".

¿Margot Robbie seguirá interpretando a Harley Quinn?

Robbie regresará como Harley en la secuela de Escuadrón Suicida, pero muchos se preguntan si ella quiere seguir en este papel/Foto: Tomos y Grapas

El director de Suicide Squad, James Gunn, recientemente dió una pista a los fanáticos con información nueva sobre el futuro de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie en el DCEU. La interpretación de Robbie de la supervillana desquiciada ha cosechado muchos elogios tanto de la crítica como del público, y es probable que veamos más de ella más allá de la secuela de Escuadrón Suicida llegando a finales de este año. En una serie de historias de Instagram (a través de CBR), Gunn respondió preguntas como parte de una sesión de preguntas y respuestas digitales.

Un usuario de Instagram preguntó si Gunn tenía planes para más proyectos de DC después de The Suicide Squad y su serie derivada The Peacemaker. Gunn respondió: “Quizás solo un poco. Un dedo del pie se hundió ". Cuando otro fan preguntó si Harley Quinn de Robbie regresaría en el futuro, Gunn respondió: “Margot y yo hablamos de esto el otro día. ¡Tendremos que ver qué pasa!" Harley Quinn se volvió tremendamente popular después de su primera aparición en DCEU en Suicide Squad de 2016. La respuesta a la actuación de Robbie fue tan positiva que le dieron su propia película compañera para protagonizar, Birds of Prey.

Tras el papel destacado de Harley Quinn en The Suicide Squad, se desconoce el futuro exacto de la participación de Robbie. Pero ahora hemos aprendido que Gunn y Robbie al menos han discutido oportunidades futuras, y ese es un paso en la dirección correcta. La secuela de Suicide Squad llegará a los cines y a HBO Max el 6 de agosto de 2021. ¿Te gustaría seguir viendo a Margot Robbie como Harley Quinn? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

