Margot Robbie con ENLOQUECEDORAS piernas bronceadas enamora a sus fans

Margot Robbie es la bella actriz que el fin de semana comenzó a aparecer en Twitter cuando los usuarios cuestionaron si había estado enredada románticamente con el actor Will Smith en el pasado.

Tal parece que Margot Robbie no parecía desconcertada al pasar por un edificio de oficinas en Santa Mónica el domingo con una amiga, pues la estrella de Birds of Prey, de 30 años, vestía de manera informal pero cómoda con un par de pantalones cortos enrollados que resaltaban sus piernas bronceadas y tonificadas.

Por lo que se puede ver Margot Robbie los combinó con una camiseta blanca lisa y zapatillas Reebok blancas y grises de aspecto cómodo, y llevaba el pelo rubio sucio a medio cortar y atado en una coleta baja.

La actriz australiana hizo su parte para frenar la propagación del nuevo coronavirus con una máscara de color amarillo pálido, a pesar de que el virus ha surgido en todo el sur de California y gran parte de los EE. UU.

Toda parecía indicar que la estrella de Once Upon A Time In Hollywood se dirigió a un edificio de oficinas después de salir del asiento trasero del Porsche blanco vintage de su amiga, llevaba una delgada chaqueta blanca y una gorra de béisbol roja, y parecía que estaba lista para una fiesta con una flauta de champán solitaria.

Margot Robbie con ENLOQUECEDORAS piernas bronceadas enamora a sus fans en las calles de Santa Mónica

Margot Robbie y la polémica con Will Smith

Hay que recordar que el nombre de la actriz Margot Robbie comenzó a aparecer en Twitter el viernes luego de una conversación explosiva entre Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith en la que ella admitió haber tenido una aventura años antes.

La actriz de Wolf Of Wall Street fue objeto de múltiples tuits de usuarios que se preguntaban si ella y su coprotagonista de Suicide Squad, de 51 años, habían tenido una aventura en el pasado, por lo que es posible que los usuarios de las redes sociales se hayan envalentonado después de que los espectadores de la conversación de Will cuestionaron si él insinuó un asunto propio durante el chat de Red Table Talk .