Margot Robbie anuncia su regreso como Harley Quinn (FOTO)

Una de las películas que se estrenaran próximamente es “Birds of prey” donde DC comics elige a sus personajes femeninos para protagonizar la cinta y en los que algunas heroínas de los cómics llegarán por primera vez a la pantalla grande como es el caso de Black Canary y Huntress.

Así mismo se anunció el regreso de Harley Quinn en la cinta, y su intérprete Margot Robbie ha dado el primer vistazo al personaje en la próxima producción de DC comics.

¿Qué hizo Margot Robbie?

Margot Robbie

La sensual actriz se ha estado preparando para el estreno de la cinta, en el que su personaje nuevamente será el centro de atención, pues al ser una de los personajes femeninos más importantes de la empresa incluso el nombre de la cinta “Birds of prey” fue modificado a “Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

En la cinta se han confirmado a los siguientes personajes: Black Canary, Huntress, Katana, Cassandra Cain, Rosie Pérez, y aparentemente el villano de la cinta será uno de los enemigos de Batman: Black mask.

Black Mask

“¿Me extrañaron?”

Fue el mensaje que Margot Robbie adjuntó a una fotografía compartida en su cuenta de instagram, donde se le puede ver en la piel de su personaje Harley Quinn, lo que enloqueció a los fans, pues desde su aparición en “Suicide Squad” la actriz comentó que su personaje ha sufrido grandes cambios en el transcurso de la cinta hasta su aparición en “Birds Of Prey” e incluso su atuendo ha cambiado, pues ya no utiliza el candente traje que portó en su primera aparición.

La fotografía rápidamente supero los 1.5 millones de seguidores, pues los fans estaban emocionados por ver el regreso de la carismática villana junto a otras súper heroínas.

Harley Quinn

“Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) tiene planeado su llegada al cine en el año 2020, pues actualmente aún se encuentra en producción.