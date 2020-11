Margot Robbie ¿Por qué no se DESNUDARÁ en la revista Playboy

Margot Robbie es una de las guapas actrices que ha destacado en la nueva película de The Suicide Squad y que está casada con el cineasta Tom Ackerley, de quien siempre estuvo enamorada.

Hay que precisar que esta actriz ha logrado fama mundial gracias a su participación en películas como la citada y también en El lobo de Wall Street y La leyenda de Tarzán, y ha sido convocada para aparecer desnuda en Playboy, pero se ha negado.

Margot Robbie rechaza posar en Playboy

La estrella del cine ha dicho en varias entrevistas que le han ofrecido mucho dinero para posar sin ropa en Playboy, pero no ha aceptado ni lo hará si no se trata de fines artísticos, además no tiene la intención de exhibir su cuerpo en alguna revista masculina.

Tal parece que la bella Margot Robbie está segura de sus convicciones y su meta es seguir filmando, y sería exclusivamente en una película, si el guion lo requiere, donde aparecería como Dios la trajo al mundo, lo ha manifestado en repetidas ocasiones, además sería mucho mejor todo si cuenta con el apoyo y dirección de su famoso esposo, quien es cineasta.

Si recordamos un poco la actriz está casada desde mediados de 2018 con Tom Ackerley. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Suite Française, en la que ambos participaban, ella como actriz y él como asistente de dirección.

TE PUEDE INTERESAR: Margot Robbie protagonizará una nueva película de "Piratas del Caribe" ¡OMG!

Cabe destacar que Margot Elise Robbie es el nombre completo de Margot, quien según Wikipedia comenzó formalmente su carrera en 2008 al realizar un papel pequeño en un show de televisión. Es a partir de 2013, cuando aparece en El lobo de Wall Street, donde comienza a despuntar mundialmente en el cine.

¿Crees que Margot Robbie tiene buena figura para posar sin ropa en la revista Playboy?